На День города омичей ждут дожди и похолодание

Выходные в Омске будут холодными и дождливыми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже в эти выходные 12 сентября в Омске состоятся массовые мероприятия в честь празднования 305-летия Омска, а также Сибирский Международный марафон. Всегда хочется, чтобы погода в такие праздники теплой и солнечной, но синоптики такого не прогнозируют.

На выходных в Омске обещают дождливую погоду, температуру днем около +10 радусов, а ночью около +5. В сравнении с рабочей неделей даже немного похолодает. По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 10 сентября, обещают днем до +16 градусов, а в воскресенье, 12 сентября, когда пройдет забег и концерт группы Artik & Asti, воздух днем прогреется всего до +12 градусов. Для марафонцев, возможно, прохлада и не станет проблемой, а вот для тех, кто придет за них поболеть вполне может.

Судя по долгосрочным прогнозам, тенденция к потеплению наметится только на следующей неделе. К ее середине обещают около +20 градусов.