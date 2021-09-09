В Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает:

- с 9.00 до 20.00 10.09.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 22 Апреля, Академика Королёва, Заозёрная.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.