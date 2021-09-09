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Общество9 сентября 2021 13:25

За год в Омске потратили на лекарства от ковида более 113 миллионов рублей

Эти лекарства выписывают людям, лечащимся дома
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На лекарства от ковида за год потратили более 100 миллионов.

На лекарства от ковида за год потратили более 100 миллионов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омская область, как и весь мир, уже второй год борется с ковидом. В регионе, по последним данным медиков, третья волна пошла на спад, но показатели заболеваемости все же остаются довольно высокими. Многие из пациентов сейчас остаются на амбулаторном лечении, то есть их не забирают в стационары, а позволяют лечиться дома.

Как сообщили в пресс-службе омского минздрава, в только с начала этого года в Омске потратили на закупку лекарств от ковида для амбулаторных пациентов 113,4 миллиона рублей.

- В перечне лекарств противовирусные и противовоспалительные средства, антикоагулянты, жаропонижающие препараты. Назначение и выдача лекарств производится строго по показаниям, - уточнили в минздраве. Выдавать препараты от ковида бесплатно начали в 2020 году. Сейчас с их поставками перебоев нет.