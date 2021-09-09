Омич украл велосипед, чтобы добраться домой

Омич украл велосипед из подъезда, чтобы попасть домой. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Подозрительным патрульным полицейским показался омич на велосипеде, ночью ехавший по проспекту Мира. Его остановили и попросили документы. С паспортом все было в порядке, а вот объяснить внятно откуда велосипед и почему он на нем ездит посреди ночи омич не смог. Для дальнейших разбирательств его доставили в участок.

Утром выяснилось, что у 32-летнего жителя Кировского округа ночью из подъезда пропал велосипед. Ущерб он оценил, как сообщают в полиции, в 15 тысяч рублей. Именно на этом велосипеде и задержали ночного спортсмена.

25-летний омич признался, что разорвал трос, которым был пристегнут велосипед, и поехал на нем домой в Советский округ. Позже он планировал или оставить велосипед себе или продать. Теперь на него заели уголовное дело по статье «Кража». Омич уже был неоднократно судим за имущественные преступления.