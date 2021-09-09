В Омской области новый газопровод обеспечит 16 сел газом

Еще в несколько деревень Омской области придет газ. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Проблема подключения сел Омской области к газу стоит довольно остро. Многие сельчане с нетерпением ждут перехода на голубое топливо. Для 16 сел в Тюкалинском и Называевском районах подключение станет более реальным.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в Называевском районе начали строительство газораспределительной станции и газопровода-отвода протяженностью почти 40 километров. Уточняют, что он должен обеспечить газом 7 деревень в Тюкалинском районе и 9 в Называевском районе. Строительство рассчитано на два года, первые два этапа строители планируют завершить в 2021 году, а третий заключительный этап в конце 2022 года.