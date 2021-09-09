Омич сбил подростка на пешеходном переходе

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

О ДТП с пострадавшими сообщили сегодня утром в полицию Калачинского района. Сотрудники выехали на место и установили, что 58-летний водитель в городе Калачинск сбил 15-летнего подростка. Мужчина за рулет «ВАЗ-2112» ехал по улице Черепанова, а школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель не заметил ребенка и сбил его. Все произошло утром, около 8:35, уточняют в пресс-службе Госавтоинспекции.

После аварии подросток попал в местную больницу. По факту ДТП проводится проверка, после которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что во время аварии водитель не был пьян