Что есть мощи! В Омске пройдет всероссийский турнир по силовому экстриму среди мужчин и женщин

Мероприятие пройдет при поддержке федеральных и муниципальных органов исполнительной власти, предприятия «СТБ-Охрана», АО «Высокие технологии», компаний «Антарес», «Чемпион», Fitness Formula, отеля «Амакс» и других неравнодушных омских организаций.

Уже много лет омичи с удовольствием посещают турниры по силовому экстриму в День города. Несмотря на то, что в этом году праздник перенесли на более поздний срок, силовому шоу в Омске быть!

В этот раз в соревнованиях будут участвовать как мужская, так и женская сборные. Атлеты из разных городов России встретятся, чтобы выявить самого сильного в своей категории.

В турнире примут участие спортсмены из Омска, Ельца, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кузнецка, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Новгорода, Курска, Калининграда и Магнитогорска.

Богатырям и силачкам предстоит сразиться в пяти упражнениях:

1.«Подъем богатырского бревна» (мужчины – 150 кг, женщины – 60 кг).

2.«Становая тяга автомобиля» для мужчин / «Становая тяга оси Аполлона» для женщин.

3.«Кантовка покрышки» (мужчины – 320 кг, женщины – 160 кг).

4.«Перенос 400 кг богатырского коромысла» для мужчин / «Фермерская Прогулка», 75 кг для женщин.

5.«Буксировка автопоезда» (для мужчин – 10 тонн) / «Буксировка автомобиля» (для женщин – 4 тонны).

Ведущим турнира будет популярный атлет силовых видов спорта, победитель различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Главный судья соревнований – президент «Федерации силового экстрима России» Василий Грищенко.

Ждем вас на одном из самых ярких событий города Омска!