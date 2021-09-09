Омский перевозчик собрался в суд из-за обвинений в высадке школьницы под дождь

представители ООО "ТорТранс" намерены подать в суд за клевету за ложное сообщение в соцсетях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в соцсетях появился пост о том, как водитель маршрутки №64 высадил под дождем между остановками школьницу. Анонимный автор рассказал, что девочка проехала свою остановку, потому что водитель не услышал ее просьбы. Кульминацией конфликта стала остановка посреди дороги и высадка девочки под дождь.

Но, по словам перевозчика, все было не так. Конфликт вспыхнул между водителем и взрослой женщиной, которая проехала остановку и учинила скандал. В ситуации хотят разобраться, а сейчас представители ООО «ТорТранс» готовятся к суду.

- В настоящее время перевозчик собирает свидетельские показания и направляет заявление в полицию о клевете. Если описанный факт все-таки имел место, перевозчик просит обратиться очевидцев или родителей ребенка по номеру телефона 39-09-95 для проведения объективного расследования, - рассказали в пресс-службе департамента транспорта.