В омском парке 30-летия ВЛКСМ планируют сделать ремонт за 2,4 млн рублей

Осенью в парке 30-летия ВЛКСМ запланировали небольшой ремонт. Фото: «Яндекс. Карты»

В омском парке 30-летия ВЛКСМ запланировали небольшой ремонт. Там приведут в порядок тротуары, расположенные в пешеходной зоне за новым торгово-развлекательным комплексом. Там планируют выложить плитку трех цветов.

Сейчас уже ищут подрядчика на выполнение этих работ. Лот, размещенный на сайте госзакупок, оценен в 2,4 млн рублей. Плитку необходимо выложить на площади в 1210 кв. метров. При этом в условиях контракта подчеркнута необходимость сохранить существующие на деревья. Их защитят специальными приствольными решетками. Работы на этом участке разрешается вести круглосуточно.

Итоги аукциона подведут 17 сентября. Подрядчик должен сдать готовый объект через 30 календарных дней после заключения контракта.