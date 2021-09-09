В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции

В Называевском районе Омской области началось строительство газопровода-отвода общей протяжённостью почти 40 км и газораспределительной станции г. Называевска. Строительные работы ведутся по Программе развития газоснабжения и газификации Омской области ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.

Газопровод-отвод станет источником газа для шести межпоселковых газопроводов и двух газораспределительных станций – «Валуевской» и «Налимовской» и позволит подключить к газоснабжению потребителей в семи сельских поселениях Тюкалинского и в девяти населенных пунктах Называевского районов Омской области.

- Строительство объекта ведётся в три этапа. Первый и второй этапы стройки планируется завершить в четвёртом квартале 2021 года, а третий этап в конце 2022 года. В настоящее время идёт укладка линейной части газопровода-отвода – сварено в нитку около 3,5 километров трубы, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.