В августе на дорогах Омска пострадали 29 детей

В последний месяц лета в Омске на дорогах пострадали почти 30 детей. Фото: Сергей ГАПОН

Статистику по ДТП с участием детей опубликовала омская администрация. За последний месяц лета в Омске произошло 27 аварий, в которых пострадали 29 детей. 13 ДТП случились на пешеходных переходах, в них пострадали 14 детей, зафиксировали 8 столкновений автомобилей, в них пострадавшими стали 9 детей, еще четверо пострадали во время катания на велосипеде. Такое большое количество пострадавших детей связывают со слабым контролем со стороны родителей, а также незнанием ПДД.

- Наибольшего внимания требует обучение детей правилам поведения на и вблизи дороги. Слабое знание этих положений способствует некорректному поведению детей на дорогах, что приводит к ДТП, – отмечает исполняющий обязанности директора департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.

По статистике, чаще всего ДТП с наездом на пешеходов происходят в придомовых территориях, где нет четкого разграничения при движении автомобилей и людей. Поэтому особенно внимательными стоит быть именно в домах. В сентябре ситуация с пострадавшими в авариях детьми немного улучшилась, это связывают с началом учебного года. Дети стали более дисциплинированными и меньше гуляют просто так.