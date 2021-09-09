Омичи чаще болеют риновирусами, чем ковидом

Роспортебнадзор рассказал о динамике распространения вирусов в Омской области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Внимательно в Омской области следят за ситуацией с ковидом, которая в последнее время понемногу начала налаживаться. Но наблюдают специалисты и за ситуацией с другими заболеваниями. Так за прошедшую неделю специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг и выяснили, чем заражаются омичи.

По данным ведомства, гриппа в Омске пока нет, зато активно распространяются другие вирусы. Больше всего омичи подхватывали риновирусы, их нашли у 36,4% заболевших. На втором месте по распространению стоят коронавирусы и РС, их обнаружили в 27,3% случаев. На третьем месте оказались метапневмовирусы, их обнаружили всего у 9,1% больных.

Омичам также напомнили, что вакцинация от сезонного гриппа продолжается. Желающие могут поставить их в поликлиниках.