Пожарные спасли из горящего в Омске дома 12 человек

Общая площадь пожара составила 250 кв. метров. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Рано утром в четверг, 9 сентября, в Советском округе случилось серьезное происшествие. На верхнем этаже трехэтажного дома начался пожар с переходом огня на чердак.

12 жильцов оказались отрезаны от выхода, их спасли приехавшие на вызов сотрудники МЧС. Еще девять человек выбрались на улицу сами.

– Сообщение поступило в 5.39, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Горели квартира и чердачное помещение площадью 100 и 150 кв. метров соответственно. Общая площадь – пожара – 250 кв. метров. Время локализации огня – 07.18 Время ликвидации открытого горения – 07.28 Предварительно пострадавших нет.