Омский маршрутчик проехал остановку и высадил ребенка под дождь на мосту

своим поведением водитель довел ребенка до слез и оставил между остановками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О возмутительном поведении одного из водителей маршрутки рассказали омичи в соцсетях. Пассажиры маршрута №64 утром 8 сентября стали свидетелями того, как юную школьницу довели до слез и высадили между остановками под дождем.

Дело было утром. По словам автора поста, водитель не услышал просьбу девочки об остановке на 28-й Рабочей и проехал мимо. Ребенок расстроился и попытался еще раз дозваться водителя, но его реакции никто не ожидал.

- В итоге этот водитель взял и высадил девочку-первоклашку на мосту под дождь, довел ребенка до слез! Мы сказали водителю, что будем на него жаловаться, на что он ответил: «Жалуйтесь куда хотите, я простая маршрутка, не обязан останавливаться на каждой остановке», - пишет автор поста. Он отметил, что жалобу на водителя уже написал.