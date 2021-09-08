После ливня отремонтированные тротуары на улице Жукова в Омске превратились в реки

Так после ливня выглядит пересечение улиц Жукова и Маяковского. Фото: Анна МИКУЛА

После дождя, который прошел утром 8 сентября, улица Жукова в центре Омска превратилась в бурную реку. Потоки воды несутся со всех окрестных дорог и, не найдя ливневок, стекают прямо на только что отремонтированный тротуар.

Так, например, выглядит перекресток с улицей Маяковского. Перейти дорогу здесь можно двумя способами – вброд через огромную лужу, которая плещется волнами, как море, и норовит залиться в обувь, либо обходя несколько метров по проезжей части с угрозой угодить под колеса машин.

Как переходить дорогу по светофору в этом месте – неясно.

Напомним, плитку на улице Жукова укладывали половину лета. Все это время жители Омска были вынуждены пробираться по перекопанным траншеям и дышать пылью от строительных работ. Сейчас, казалось бы, все должно закончиться. Но теперь появилась проблема, которой не было даже до ремонта и на старой дороге, – улицу Жукова начало сильно заливать.