Соцсети: родственники две недели ищут пропавшего омича

В Омске ищут бритого на голо мужчину. Он перестал выходить на связь с родными. Фото: ВКонтакте

В нескольких омских группах появилось сообщение о том, что родные разыскивают 36-летнего Сергея Жадько. Как написали в объявлении, проживал он в Омске, а на связь перестал выходить с 22 августа. Уже больше двух недель его разыскивают.

- Всем, кто проживет в Омске и Омской области, распространите это сообщение на своих странниках. Родные переживают и ждут любой информации. Не проходите мимо чужой боли, - опубликовал автор поста скриншот со сторис в Instagram.

родные пытаются через соцсети что-то узнать о пропавшем. Фото: ВКонтакте

По некоторым данным, в омскую полицию заявлений о пропаже Серегя Жадько не поступало. Также можно предположить, что его родные находятся не в Омске, а возможно и не в России. Номера телефонов, которые указали для связи соответствуют казахстанским.