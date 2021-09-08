Умерла директор омского пивзавода Елена Цалко

Елене Ивановне Цалко был 51 год. Фото: пресс-служба AB InBev Efes

На 52-м году жизни скончалась директор омского филиала пивоваренной компании AB InBev Efes Елена Цалко. Пресс-служба предприятия сообщает, что Елена Ивановна на протяжении долгого времени боролась с тяжелой болезнью.

Она посвятила омского пивоваренному заводу всю свою трудовую жизнь. Елена Цалко начала там работать в 1992 году по окончании ОмГУ и прошла путь от социолога по труду до руководителя. Последние 13 лет она возглавляла предприятие, выведя его на мировой уровень.

У Елены Цалко остались муж и сын.