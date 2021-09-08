В Омске водитель внедорожника сбил перебегавшую дорогу пенсионерку

Пенсионерка решила перебежать дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделились фотографией ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина. Инцидент произошел в Ленинском округе. Водитель внедорожника «Лексус» выезжал с заправки и сбил 82-летнюю пенсионерку, рассказал в Госавтоинспекции. Женщина только начала переходить дорогу и оказалась под колесами. Водитель с места не скрылся, а постарался женщине помочь.

Стоит отметить, что рядом с местом ДТП пешеходного перехода нет, да и на фото видно, что женщина находится не на «зебре». Скорее всего пенсионерка решила перебежать дорогу в неположенном месте, но не заметила выворачивающую машину.