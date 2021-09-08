В Омске на месте ТЭЦ-1 появятся развлекательный комплекс и элитное жилье

В Омске на месте старого здания котельной может появиться современная застройка. Фото: скриншот сюжета 12 канала

Уже давно остается бесхозным здание бывшей ТЭЦ-1 на улице Партизанская. Красивое старинное здание понемногу приходило в запустение и разрушалось, но теперь его планируют реконструировать и облагородить прилегающую территорию. Планами относительно этой территории поделился омский бизнесмен Игорь Антропенко.

Само здание ТЭЦ планируют не просто реконструировать, но и добавить ему этажности, сохранив первоначальных архитектурный стиль, внутри планируют открыть IT-центр. А вот застройка вокруг будет уже в современном исполнении. Там должны появиться рестораны с видом на Иртыш, развлекательные центры и жилой комплекс, сообщает 12 канал.

В центре могут появиться новые развлекательные центры и рестораны. Фото: скриншот сюжета 12 канала

Архитекторы планируют построить там дома не более 5 этажей в высоту. Пообещали, что там будет не только элитное жилье, но и бюджетные квартиры. Всего хотят построить около 25 тысяч квадратных метров жилья.

Проект безумно дорогой. Только планирование и проектирование обойдутся 100 миллионов, а на реализацию понадобятся гораздо большие средства, пока сумму не называют даже предварительно.