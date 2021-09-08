Омского таксиста оштрафовали на 5 тысяч за хамство пассажирке

Обычно таксисты жалуются на неадекватных пассажиров, а в этой истории все было наоборот. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рублем пришлось заплатить омскому таксисту за оскорбления своей пассажирки. В прокуратуру обратилась возмущенная поведением таксиста 21-летняя омичка. В последнее время часто таксисты жалуются на неадекватных пассажиров, но в этот раз все было наоборот. Девушка рассказала, что ей во время поездки нагрубили и сказали что-то оскорбительное.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что запись с салонного видеорегистратора водитель такси сам выложил в Интернет. Там-то и нашлись подтверждения словам девушки. В пресс-службе ведомства отметили, что запись набрала почти 90 тысяч просмотров. На основании этого таксисту предъявили обвинение по статье 5.61 административного кодекса за оскорбление, совершенное публично с использованием Интернета. Ему пришлось заплатить штраф 5 тысяч рублей.