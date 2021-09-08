Омичей предупредили о проблемах на дорогах из-за дождя

В Омске из-за осадков прогнозируют проблемы на дорогах.

Недавно синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие недели. Ждать Бабьего лета точно не стоит, температура будет прохладной, а еще до конца сентября прогнозируют дожди различной интенсивности. Из-за осадков на дорогах могут возникнуть проблемы, считают в Госавтоинспекции и предупреждают об этом омичей.

- В связи с сохранением на территории Омской области неблагоприятных погодных условий - осадки в виде дождя различной интенсивности, порывистый ветер - Госавтоинспекция обращает внимание, что такая погода скажется на дорожных условиях. Во избежание аварийных ситуаций водителям и пешеходам необходимо скорректировать свое поведение на дороге, - обратились к горожанам в ГИБДД.

Участников дорожного движения просят с уважением относиться друг к другу, не нарушать ПДД и быть особенно внимательными во время непогоды.