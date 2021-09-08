«Росводоканал Омск» приступил к работам на коллекторе на улице Добровольского

Специалисты омского водоканала обновят 180 метров канализационного коллектора диаметром 1600 мм методом «труба в трубу».

«С 9 сентября мы начнём работы на участке коллектора по улице Добровольского. Прежде чем приступить к обновлению коммуникаций мы прочистим коллектор и проведём телеметрическое обследование трубопровода. Своды железобетонных канализационных коллекторов подвержены газовой коррозии. В случае обнаружения неудовлетворительного состояния коммунальных сетей будем оперативно решать вопрос об увеличении объёмов работ, чтобы не допустить риска обрушения свода коллектора», - прокомментировал Евгений Решетников, директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».

Коллектор на улице Добровольского диаметром 1600 мм введён в эксплуатацию в 1986 году. Коммуникации, проложенные на глубине 7 метров, транспортируют сточные воды жителей Центрального округа. В 2020 и 2021 годах на коллекторе произошло два повреждения – обрушение сводов железобетонного коллектора из-за газовой коррозии на улицах Добровольского и Кемеровской. Участок трассы коллектора проложен под автодорогой по улице Добровольского.

Обновление канализационных коллекторов методом «труба в трубу» омский водоканал активно ведёт последние семь лет. Таким способом обновлены участки городских коллекторов диаметром 1500, 2000 и 2500 мм., транспортирующие сточные воды на очистные сооружения канализации. Пластиковые трубопроводы менее подвержены заиливанию по сравнению с железобетонными. Несмотря на уменьшение диаметра трубопровода скорость потока сточных вод при транспортировке по пластиковой трубе увеличивается, что положительно сказывается при эксплуатации коммуникаций.

Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Кемеровской, Красному Пути, Орджоникидзе и Яковлева.