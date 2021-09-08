Как получить льготу на услугу по вывозу мусора?

В перечень льготников входят 35 категорий граждан, среди них ветераны труда, многодетные семьи, инвалиды, омичи, награжденные золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью». Им льгота предоставляется ежемесячно в виде скидки на оплату услуги по вывозу мусора.

Как это работает: потребитель-льготник полностью оплачивает коммунальную услугу «Обращение с ТКО», а отдел соцзащиты ежемесячно начисляет ему денежный эквивалент скидки на эту услугу (ДЭС).

Пример: инвалиду 2 группы, проживающему в городе Омске в благоустроенном жилье, положена скидка на вывоз мусора в 50%. Ежемесячно он платит по квитанции 102 руб. 62 коп., а в конце месяца государство возвращает ему 51 руб. 31 коп.

Льготами на вывоз мусора, все граждане, которые имеют на это право, пользуются с того момента как им стали приходить квитанции на новую коммунальную услугу. Всем льготникам начисление денежного эквивалента скидки за «обращение с ТКО» было произведено автоматически, как только в регионе была установлена новая коммунальная услуга. Министерство труда и социальной защиты Омской области, ежемесячно запрашивает списки в абонентском отделе ОЭК и производит льготникам начисление компенсации. Выплата не выделяется в отдельную строку или графу, она плюсуется ко всем положенным льготнику от государства выплатам, которые он получает ежемесячно.

Также законодательством предусмотрена субсидия на оплату коммунальных услуг, в том числе и за обращение с ТКО, если расходы семьи на это составляют более 22% от совокупных доходов.

Для получения субсидии нужно подать необходимые документы в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Обращаем внимание, что субсидия может быть начислена только в том случае, если у потребителя отсутствует долги за услуги ЖКХ.