Умерла директор омского пивзавода Елена Цалко

В компании выражают соболезнования близким Елены Цалко. Фото: пресс-служба AB InBev Efes

Как стало известно, ночью 7 сентября ушла из жизни директор омского филиала пивоваренного завода AB InBev Efes Елена Цалко. Женщине было всего 52 года. Она уже продолжительное время боролась с тяжелой болезнью.

- Елена Ивановна посвятила работе в нашей компании 29 лет. За 13 лет ее руководства на омском производстве произошли значительные изменения, что позволило ему не только стать ключевым предприятием региона, но также получить признание в странах Центральной и Восточной Европы и статус лучшего завода среди 150 производственных площадок компании в мире. Елена Ивановна Цалко останется для нас примером мудрого руководителя, преданного своему делу профессионала, отзывчивого и внимательного человека, - рассказали о руководителе в пресс-службе компании.

В должность исполнительного директора Цалко вступила в марте 2009 года. С тех пор она ни разу не сменила место работы.