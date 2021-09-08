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Происшествия8 сентября 2021 7:40

В Омске поймали банду радикальных террористов

Они планировали выехать за границу, но не успели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На трех членов организации завели уголовные дела. Фото: Пресс-служба УФСБ по Омской области

На трех членов организации завели уголовные дела. Фото: Пресс-служба УФСБ по Омской области

В Омске региональное УФСБ при поддержке полиции и СОБР Росгвардии задержали нескольких членов террористической организации. Трое из них вели наиболее активную пропагандистскую деятельность среди своего окружения. Они оправдывали идеи терроризма и склоняли знакомых к поездке в страны с повышенной террористической опасностью. Большинство членов этой группы задержали.

- Задокументированы намерения фигурантов выехать с территории РФ для вступления в ряды одной из международных террористических структур, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

На трех активистов завели уголовные дела. А остальные участники будут отправлены на родину, уточняется, что все они выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. Расследование по делу продолжается.