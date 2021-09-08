Омич, пять дней блуждавший после рыбалки по лесу, нашел дорогу к людям

Судьба ещё одного пропавшего сложилась удачно. В понедельник полиция сообщила о розыске двух человек в лесах Большереченского района. Мужчина заблудился после рыбалки, а женщина отправилась за грибами. Её нашли через сутки, сельчанка сама вернулась домой, а вот рыбака искали со 2 сентября.

Издание "Наша Иртышская правда" со ссылкой на местную полицию сообщает, что пропавшего нашли. Омич долго ходил по лесу, но все же вышел к людям.

- По сообщению ОМВД по Большереченскому району, житель Курносово Сергей Майстренко, уехавший 31 августа на рыбалку на Максимовку, найден. Вышел сам в районе Ботвино. Сейчас к нему направляются сотрудники полиции и медицинские работники, - сообщили в полиции.