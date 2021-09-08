Момент падения омички из дверей автобуса попал на видео

Омская полиция опубликовала видео с пассажиркой автобуса. На кадрах видно, как женщина через передние двери зашла в «ПАЗ» у Главпочтамта. Однако водитель почему-то не закрыл двери, а начал быстро отъезжать от остановки. Автобус резко вильнул и перестроился в средний ряд. В итоге стоявшая на подножке омичка выпала из салона и со всего маху ударилась об асфальт.

Случившееся заметил шофер и остановился. На помощь женщине бросились другие пассажиры, стоявшие на остановке. Они принялись поднимать ее. В итоге 49-летней пострадавшей понадобилась помощь врачей.

- В результате ДТП пассажир – женщина 1962 г.р. – с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. В отношении водителя автобуса возбуждены административные делопроизводства «Нарушение правил перевозки людей» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Сейчас проводится проверка.