Омич избил приятели из-за ревности, а потом и сам угодил в больницу

Омич отправил приятеля в больницу и сам отправился следом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одну из омских больниц доставили двух жителей Советского округа с разницей в сутки. Оба были сильно избиты, поэтому медики обратились в полицию. Выяснилось, что пострадавшие не просто знают друг друга, но и их попадание в больницу связаны.

Началось все из-за любви. 38-летний омич приревновал подругу к молодому приятелю и сильно избил 26-летнего соперника. Парень попал к медикам первым с разрывом селезенки, закрытым переломом руки и травмами живота. А на следующий день туда же с похожими травмами угодил и сам ревнивец. Оказалось, что за приятелю, попавшего на больничную койку решил вступиться 19-летний парень. Он подкараулил ревнивца во дворе и сильно избил.

Как сообщили в полиции, самого младшего участника событий задержали. Проверка по факту произошедшего продолжается, но все фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.