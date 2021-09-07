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Общество7 сентября 2021 13:29

Омичам предлагают сэкономить 5 минут, объехав частично перекрытый Фрунзенский мост

Для этого разработали маршрут объезда
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пока Фрунзенский мост ремонтируют, омичам предлагают пользоваться соседним.

Пока Фрунзенский мост ремонтируют, омичам предлагают пользоваться соседним.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске уже довольно давно водители жалуются на дорожные работы, которые проводят на Фрунзенском мосту. Там перекрыты две полосы в сторону улицы Жукова. Сейчас рабочие занимаются укладкой асфальта. Почти весь мост в одну сторону приходится преодолевать по 1 полосе. Из-за этого на въезде на мост неизбажено образовываются заторы. В администрации водителям предлагают сэкономить время и объехать ремонтируемый мост.

Специалисты подсчитали, что путь от Герцена до Богдана Хмельницкого по Фрунзенскому мосту займет почти 17 минут. А если воспользоваться Октябрьским мостом, это время сократится на 5 минут. В пути придется провести 11 минут и 30 секунд. Омичей просят на время ремонта воспользоваться объездами.