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Общество7 сентября 2021 12:38

В Омской области за сутки ковидом заразились 378 человек

Впервые за долго время количество выздоровевших превысило количество заболевших
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ковид продолжает активно распространяться в Омской области.

Ковид продолжает активно распространяться в Омской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки ковидом заразились 378 человек. 319 из них останутся лечиться дома, а 59 отправятся под круглосуточное наблюдение в ковидные госпитали. С начала пандемии заразаилсь вирусом 75 952 человека.

Впервые за несколько недель в регионе число выздоровевших превысило заразившихся. За сутки выписали испод наблюдения 402 человека. А за все время пандемии удачно переболели ковидом 55 530 человек.

Среди умерших от ковида прибавилось 7 человек. За все время пандемии в Омской области умерли 2 042 человека.

В прививочной компании приняли участие 588 412 человек, а вторым компонентом привиты 501 303 человека.