Минтруд России информирует

Совместный приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 402н/631н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» (далее – Перечень) изменил перечень обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренный приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/35н. Приказ вступил в силу с 10 августа 2021 г.

Документ состоит из двух разделов, содержащих медицинские обследования, в зависимости от заболевания, в целях проведения медико-социальной экспертизы у взрослого и детского населения. В структуру Перечня обследований включены классы и группы болезней согласно Международной классификации болезней МКБ-10. В Перечне обследований представлены медицинские обследования (лабораторные, инструментальные, функциональные методы исследования), а также консультации, заключения, протоколы исследований врачей-специалистов, медицинских психологов, минимально необходимые с учетом профиля соответствующего заболевания для принятия решения при признании гражданина инвалидом.

Также содержатся сроки, в течение которых результаты каждого обследования могут быть использованы для целей медико-социальной экспертизы.

Результаты медицинских обследований, полученные в условиях стационара или в амбулаторных условиях, указываются в направлении на медико-социальную экспертизу, формируемом медицинской организацией, что позволит по клинико-функциональным проявлениям в каждом конкретном случае определять тяжесть заболевания, течение и активность патологического процесса, динамику состояния гражданина на фоне проведенного лечения и медицинской реабилитации. Это поможет специалистам учреждений медико-социальной экспертизы вынести верное решение о степени выраженности нарушенных функций, приводящих к ограничениям жизнедеятельности и, следовательно, установлению инвалидности (категории ребенок-инвалид).

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России И. В. Недосекова.