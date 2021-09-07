«Мало ветра»: министр экологии объяснил, почему в омичи чувствуют выбросы

Неприятные запахи омичи чувствую потому что редко дует ветер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько лет омичи страдают от неприятных запахов, которые периодически ощущают. Виновниками этих выбросов уже успели назначить не одно предприятие, а также частный сектор и автомобили, но неприятные запахи от этого никуда не уходят, а в последнее время омичи ощущают их все чаще.

Накануне состоялась встреча активистов проекта «Дыши! Омск» с министром экологии Омской области Ильей Лобовым. Активисты коротко рассказали о своем визите в министерства, но никаких подробностей не озвучили. Часть речи Лобова опубликовали сами минприроды в своей группе в соцсетях. Министр рассказал, почему в Омске часто чувствуют химические запахи.

- Для Омска характерно большое количество периодов безветрия, поэтому мы выходим с инициативой на федеральный уровень о синхронизации сводных расчетов с приказом, определяющим порядок проводимых мероприятий по снижению концентраций загрязняющих веществ в неблагоприятные периоды. Это позволит в будущем значимо влиять со стороны государства на осуществляемые мероприятия, проводимые предприятиями в периоды НМУ, что, в свою очередь, приведет к соблюдению гигиенических нормативов в городе, - рассказал активистам Илья Лобов.

В ведомстве также отметили, что надеются на налаживание диалога с активистами.