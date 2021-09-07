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Общество7 сентября 2021 9:59

Омич получил 6 лет колонии за нападение на пенсионерок в подъездах

10 преступлений он совершил за 10 дней
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич прятался в подъездах, поджидал одиноких женщин и набрасывался.

Омич прятался в подъездах, поджидал одиноких женщин и набрасывался.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинском суде Омска вынесли приговор омичу, который совершил серию нападений на женщин.

Активную деятельность 31-летний омич развернул сразу после Нового Года. Со 2 по 12 января 2021 года он совершил 10 преступлений. Он промышлял грабежами в подъездах, своими жертвами выбирал преимущественно пожилых дам, возвращавшихся из магазина. Одна из них дала отпор грабителю, но пакет с продуктами и деньги отвоевать не смогла. Зато получила травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. В общей сложности омич наворовал на 61 тысячу рублей.

Суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших, а за грабежи омич отправится в колонию строгого режима на 6 лет, уточнили в прокуратуре