Омич получил 6 лет колонии за нападение на пенсионерок в подъездах

Омич прятался в подъездах, поджидал одиноких женщин и набрасывался. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинском суде Омска вынесли приговор омичу, который совершил серию нападений на женщин.

Активную деятельность 31-летний омич развернул сразу после Нового Года. Со 2 по 12 января 2021 года он совершил 10 преступлений. Он промышлял грабежами в подъездах, своими жертвами выбирал преимущественно пожилых дам, возвращавшихся из магазина. Одна из них дала отпор грабителю, но пакет с продуктами и деньги отвоевать не смогла. Зато получила травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. В общей сложности омич наворовал на 61 тысячу рублей.

Суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших, а за грабежи омич отправится в колонию строгого режима на 6 лет, уточнили в прокуратуре