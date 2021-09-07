Александр Бурков рассказал о судьбе строго здания Кадетского корпуса

Здание все же хотят отреставрировать, но пока на это нет денег. Фото: Карты Google

Вопросы о судьбе старого здания кадетского корпуса возникли у омичей почти сразу после того, как его признали аварийным. Меньше чем за год в Омске построили новый корпус, там 1 сентября уже приступили к занятиям кадеты. А старое здание на улице Ленина пока так и стоит закрытым и находится на балансе Минобороны.

- Сейчас оно в аварийном состоянии. Нужны большие вложения. Мы смотрим, что делать с этим зданием и как его сохранить. Средств нет ни у Министерства обороны, ни у города, ни у области на проведение ремонта. Только на фундамент нужны огромные деньги, на восстановление несущих стен. Это более 1 миллиард рублей, - заявил в эфире 12 канала Александр Бурков. - Сегодня пока нет идей по этому зданию, Минстроем ведется детальное обследование. Не исключено, что мы будем привлекать бизнес, чтобы сохранить это здание.