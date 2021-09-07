Здание бывшего ночного клуба «Атлантида» переоборудуют под театр

Здание «Атлантиды» станет театром. Фото: vk.com/csd_omsk

Долгое время пустовавшее после закрытия ночного клуба «Атлантида» здание скоро обретет новую жизнь. Огромное помещение с балконом арендовал омский Центр современной драматургии.

– Когда появилась необходимость искать какие-то пространства, мы вспомнили про «Атлантиду», но сразу отмели этот вариант. Потому что огромная площадь – это, наверняка, большие деньги. Но потом решили всё-таки выяснить условия аренды и, оказалось, что все не так страшно. Не сказать, что аренда маленькая, но потянуть реально. Мы взяли огромную площадь, чтобы использовать каждый угол. У нас будет зал-трансформер, – цитирует портал «Культура55» режиссера ЦСД-Омск Ярослава Максименко.

Труппа планирует реконструировать пустовавшие помещения за свой счет. Театр уже подал заявки на получение грантов, чтобы оборудовать новый дом современным световым и звуковым оборудованием.