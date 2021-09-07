Когда придет бабье лето? Стало известно, какая погода ждет омичей в ближайшие недели

Омичей ждут дожди и похолодание.

Календарное лето закончилось, а что же по факту? В этом году, похоже, погода решила следовать календарю и стать действительно осенней. В минувшие выходные омичи немного погрелись на солнышке, но теперь, как прогнозируют синоптики, температура будет понижаться.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 7 сентября, днем потеплеет до +25, а вот уже завтра похолодает до +16 градусов. Если смотреть на более длительные прогнозы, то такая погода сохранится всю неделю, будут идти дожди. А к выходным похолодает еще больше, в воскресенье прогнозируют днем до +11 с осадками.

Бабье лето в Омске пока не прогнозируют. Синоптики сообщают, что до конца сентября в городе дневная температура будет около +15 градусов, а ночью в районе +10.