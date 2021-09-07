Более 20 школ Омска перешли на учебу по триместрам

В Омске решили перенять опыт школ Москвы и Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году 22 омские школы перешли на обучение по триместрам. По мнению специалистов, после пяти недель учебы дети начинают сильнее уставать и испытывают стресс, также снижается иммунитет. Решить эту проблему могут дополнительные каникулы.

В школах, где эксперимент, весь учебный год делится на три части, в каждой из них есть еще и свои мини-каникулы. То есть, количество дней отдыха будет даже немного увеличено, расписание каждое образовательное заведение составляет самостоятельно. И с этим может быть проблема: у детей из разных школ могут не совпадать каникулы и время, выделяемое на кружки.

– Такой подход к организации работы не новый для города Омска и широко применяется в России. К основным плюсам этой системы можно отнести то, что окончание триместра не совпадает с каникулярным временем, поэтому у детей есть возможность ликвидировать возникшие образовательные дефициты, – цитирует в пресс-службу омского депобразования портал NGS55.ru. – Выбор триместровой системы обучения находится в компетенции образовательных учреждений. Перевод школ города департаментом образования на эту систему не планируется. Каникулы проходят в соответствии с годовым календарным графиком, рекомендуемым департаментом образования.