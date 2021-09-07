Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 4:24

В выходные в Омске снова фиксировали серьезные выбросы

Хлороводород превышал допусттмую концентрацию в 4 раза
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Проблема выбросов ещё долго будет актуальной для Омска. Синоптики из Обь-Иртышского УГМС опубликовали данные о выброса в минувшие выходные. Всё они пришлись на субботу, 4 сентября.

- 4 сентября содержание хлорида водорода составило 3,8 ПДК в Ленинском административном округе, в других административных округах превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось, - рассказали в ведомстве. В остальные дни, по данным наблюдений, уровень загрязнения воздуха был пониженный.

В последнее время в Омске довольно часто фиксируют выбросы именно хлорид водорода в разных районах. Несколько дней назад омичи уже жаловались на выбросы, тогда пробы показали наличие именно этого вещества в воздухе.