В выходные в Омске снова фиксировали серьезные выбросы

Проблема выбросов ещё долго будет актуальной для Омска. Синоптики из Обь-Иртышского УГМС опубликовали данные о выброса в минувшие выходные. Всё они пришлись на субботу, 4 сентября.

- 4 сентября содержание хлорида водорода составило 3,8 ПДК в Ленинском административном округе, в других административных округах превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось, - рассказали в ведомстве. В остальные дни, по данным наблюдений, уровень загрязнения воздуха был пониженный.

В последнее время в Омске довольно часто фиксируют выбросы именно хлорид водорода в разных районах. Несколько дней назад омичи уже жаловались на выбросы, тогда пробы показали наличие именно этого вещества в воздухе.