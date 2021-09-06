Августовский зной в Омске побил рекорд жары 1929 года

Омичам в этом году очень повезло с летом. Фото: ВКонтакте

Погода в Омске продолжает бить рекорды. Синоптики подвели итоги августа - месяц оказался очень теплым. В третьей декаде, по данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, температура превышала климатическую норму на 4-6 градусов. В итоге средняя температура в Омске в последний день лета составила +17...+20 градусов. Это тоже на 2–4 градуса выше нормы.

Максимальная же температура в августе, как рассказали синоптики, достигла +34 градуса, минимальная составила +1...+9 градусов. Такие резкие скачки для Сибири - дело обычное.

Не обошлось и без рекордов. В августе пали сразу два достижения за историю всех метеонаблюдений в Омске. 22 августа зафиксирована рекордная для этого дня жара. Воздух прогрелся до +32.4 градусов. Пал рекорд 1929 года в +31.7 градуса. Еще раз рекорд был побит 25 августа - воздух прогрелся до 31.6 и перекрыл достижение пятилетней давности. В 2016 году в тот день была жара 30.9 градуса.