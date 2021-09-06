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Общество6 сентября 2021 13:13

Осенью омичи смогут улететь прямым рейсом в Бурятию

Таких рейсов не было со времен СССР
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске появится прямой рейс до Улан-Удэ.

В Омске появится прямой рейс до Улан-Удэ.

Еще один рейс совсем скоро пополнит расписание омского аэропорта. Понемногу расширяется география внутренних авиаперелетов. С 29 сентября появится прямое сообщение с Улан-Удэ (Республика Бурятия), выполнять его будет компания Red Wings. Об этом сообщил директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Германов. Как он отметил, рейс в последний раз выполнялся еще во времена СССР.

Продажа билетов пока не началась, но обещают, что это произойдет в ближайшее время. На сайте омского аэропорта данных о рейсе пока нет. Напомним, что сегодня стало известно о том, что из Омска снова появятся прямые рейсы в Дубай.