Школьники и студенты смогут ездить на пригородных маршрутах за полцены

Школьники и студенты смогут получить большую скидку на проезд по области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омские школьники и студенты вузов и сузов смогут получить 50% скидки на билеты пригородных маршрутов, которые обслуживают «Омскоблавтотранс». Чтобы получить скидку, нужно быть студентом очной формы и предъявить на кассе справку школьника или студенческий билет. Цену сбавят на любой рейс.

К акции решили присоединиться и «Омск-пригород», условия все теже. Поэтому теперь омские школьники и студенты смогут за полцены проехать еще и на электричках. Акция на железной дороге будет действовать и на абонементы всех видов: ежедневные, выходного дня и определенное количество поездок