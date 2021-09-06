«Водитель везет свинью!»: В соцсетях возмутились поступку омича, выбрасывающего мусор из окна авто

Омичи часто жалуются на хамство и нарушение ПДД на дорогах. Кадры с видеорегистраторов иллюстрирующие это постоянно попадают в сеть. Одного из омичей возмутил поступок пассажира внедорожника. На Левом берегу он стоял на светофоре за ним, когда из заднего окна пассажир выбросил на дорогу пластиковый стаканчик. Омич возмутился и выложил видео в сеть с подписью: «Передайте водителю, что он везёт не человека, а свинью».

В комментариях омичи согласились с автором и высказали неодобрение такого поступка. Все сходятся во мнении, что не стоит выбрасывать ничего на дорогу. Куда приятнее для окружающих будет довезти мусор до ближайшей урны.