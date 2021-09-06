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Общество6 сентября 2021 11:30

«Водитель везет свинью!»: В соцсетях возмутились поступку омича, выбрасывающего мусор из окна авто

Люди надеются, что мусорившему теперь стыдно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи часто жалуются на хамство и нарушение ПДД на дорогах. Кадры с видеорегистраторов иллюстрирующие это постоянно попадают в сеть. Одного из омичей возмутил поступок пассажира внедорожника. На Левом берегу он стоял на светофоре за ним, когда из заднего окна пассажир выбросил на дорогу пластиковый стаканчик. Омич возмутился и выложил видео в сеть с подписью: «Передайте водителю, что он везёт не человека, а свинью».

В комментариях омичи согласились с автором и высказали неодобрение такого поступка. Все сходятся во мнении, что не стоит выбрасывать ничего на дорогу. Куда приятнее для окружающих будет довезти мусор до ближайшей урны.

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Омичи мусорят на дорогах
Омичи мусорят на дорогах
Видео от группы "Аварийный Омск"