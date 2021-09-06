В Омской области за сутки 380 человек заболели ковидом

В Омске заболеваемость ковидом продолжает оставаться высокой. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава, в Омской области за сутки прибавилось 380 больных коронавирусом. Об этом говорит официальная статистика. 317 из них смогут лечиться дома, а 63 пациента отправятся в ковидные госпитали с тяжелым течением заболевания. С начала пандемии в Омской области зафиксировали уже 75 574 случая заболевания.

Выздоровели за сутки 149 человек. За все время наблюдений удачно переболели ковидом 55 128 жителей города области.

Умерли за сутки 8 человек, за все время вирус унес жизни 2 035 омичей. Стоит отметить, что цифры заболевших и умерших стали немного ниже в последнее время, но о спаде заболеваемости говорить все же рано.

В прививочной компании поучаствовали 586 274 человека, полностью привиты двумя компонентами 497 723 из них, уточняют в минздраве.