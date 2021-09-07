Предотвратили незаконный импорт

Специалисты Управления Россельхознадзора пресекли ввоз из Казахстана в МАПП «Ольховка» и «Исилькуль» на территорию Омской области более 208 тонн подкарантинной плодоовощной продукции предназначенной для реализации на территории Новосибирской, Московской, Ленинградской, Томской и Омской областей. При проверке сопроводительных документов и осмотре груза выяснилось, что 10 растительной продукции общим весом более 190 тонн имели недействительный фитосанитарный сертификат. В сопроводительных документах на 20 тонн абрикосов из Киргизии был указан номер транспортного средства, не соответствующий тому на котором происходила их перевозка. Кроме того, информация в CMR-накладной и фитосанитарном сертификате не соответствовали друг другу. Это также стало основанием для возврата. А 18 тонн винограда из Казахстана вообще пытались провезти без фитосанитарного сертификата, подтверждающего ее безопасность.

По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию нашей страны всех перевозчиков привлекли к административной ответственности, а машины с сомнительным грузом вернули в Казахстан под контролем должностных лиц Управления.