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Общество6 сентября 2021 9:50

Омичей предупреждают о заморозках до -5 градусов

Резкое похолодание по ночам начнется уже с 7 сентября
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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По ночам температура воздуха на улице будет опускаться до -5 градусов.

По ночам температура воздуха на улице будет опускаться до -5 градусов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Омской области предупреждают ночных заморозках, которые ожидаются уже в ближайшую ночь.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы с 7 по 11 сентября местами по Омской области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов.

В областном ГУ МЧС призывают местных жителей заранее подготовиться к опасному природному явлению, а дачникам советуют закрыть растения пленкой.