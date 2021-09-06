Омичей предупреждают о заморозках до -5 градусов

По ночам температура воздуха на улице будет опускаться до -5 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Омской области предупреждают ночных заморозках, которые ожидаются уже в ближайшую ночь.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы с 7 по 11 сентября местами по Омской области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов.

В областном ГУ МЧС призывают местных жителей заранее подготовиться к опасному природному явлению, а дачникам советуют закрыть растения пленкой.