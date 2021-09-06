В Омске запустили дополнительные автобусы до Рябиновки

Дополнительные рейсы автобусов пойдут в Рябиновку утром. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске активно развиваются микрорайоны. Одним из таких стала Рябиновка. Люди активно покупают там жилье, поэтому транспорта стало не хватать. Жители постоянно жаловались на недостаток общественного транспорта. В администрации Омска сообщили, что уже с 3 сентября начали ходить несколько дополнительных рейсов. Их маршруты специально изменили по просьбам омичей.

- Расписание движения автобусов было изменено в связи с ростом пассажиропотока на данном направлении в утреннее время. Школьники и студенты направляются в учебные заведения, в связи с чем потребовалось увеличить количество рейсов и маршрутов, – отмечает заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Теперь по утрам в 7:04, 7:20, 7:32 в будние дни от остановки «мкр. Рябиновка» будет отправляться автобус №109, а в 8:00 с той же остановки отправится автобус №103. Как уточняют в мэрии днем, когда пассажиров не так много, в Рябиновку ходят автобусы №78.