Педагога из Омской области уволили за несуществующие прогулы

Женщине удалось доказать, что работу она не прогуливала. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области за правдой пришлось идти в суд педагогу дополнительного образования. Женщина в иске объяснила, что в июне 2021 ее уволили из учреждения дополнительного образования «Москаленский центр дополнительного образования» за прогулы. Работодатель оформил увольнение по статье, но женщина уверена, это все надуманные предлоги. В дни, когда ей засчитали эти прогулы, никаких занятий назначено не было, и она имела право не приходить в центр.

Москаленский суд рассмотрел иск женщины и встал на ее сторону. Суд обязал работодателей восстановить преподавателя в должности и выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. За исполнением решения суда поручено следить судебным приставам. Как отметили в ведомстве, сейчас права работника восстановлены, женщина снова трудится в центре допобразования.