Осенью в Омске появится новая скульптура в честь 200-летия Достоевского

Скульптор Александр Капралов показал памятный знак, сделанный к 200-летию Достоевского. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Идея создания памятного знака пришла скульптору из Москаленского района Александру Капралову. С визитом у него в мастерской побывал губернатор, где мастер показал свою работу. Идея пришла к нему после того, как автор нашел старый рисунок, еще студенческих времен.

- Человек в любом случае входит и выходит на свободу через дверь. Может, она и не совсем такая, как описывает ее Достоевский. Я нашел свой рисунок 35-летней давности, который сделал в Тобольске студентом. Там рядом с кремлем тюрьма, ей триста лет было, она закрыта была уже несколько десятилетий, нас пускали за рубль туда рисовать. Этот рисунок позже я нашел случайно. Думаю, судьба, что он за столько лет не потерялся. Так появилась идея, - рассказывает автор скульптуры.

Установить памятный знак хотят рядом с Драмтеатром. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На реализацию замысла ушло около тонны металла, выполнена работа в сварочной технике. Скульптура получилась узнаваемой, орел, как символ свободы, на фоне тюремной двери. Ей уже нашли место, отмечают региональные власти, поставить скульптуру планируют за театром драмы, рядом с местом раскопок каторжного острога "Омской крепости". Установку обещают завершить до зимы.