Стало известно, почему полицейские скрутили омича за переход дороги на красный

Омич пытался сбежать от полиции после перехода на красный. Фото: скриншот с видео

В соцсетях омичи поделились видео, которое поразило многих пользователей немотивированностью поступков его участников. По словам автора видео, омич перешел дорогу на красный сигнал светофора, за что его бесцеремонно скрутили сотрудники Госавтоинспекции.

- Сотрудники ДПС скрутили мужчину за то, что он перешел дорогу на красный сигнал светофора, хотя дорога была пустая, помех для водителей не было. До этого стояли минут 20, ждали зеленый сигнал, в итоге пришлось переходить на красный, т.к. подумали, что светофор работает некорректно. И доблестная полиция нарисовалась тут как тут, не представились, сразу начали хватать, - рассказала женщина в посте, сопровождающим видео.

Драма разгорелась нешуточная. Мужчина пытался вырваться, полиция его удерживала, женщина снимала, а от криков взрослых и неясности происходящего расплакался ребенок.

- Мама, пожалуйста не кричи. Пойдем отсюда, - просил ребенок на видео. Но женщина отказалась оставить мужа. Полицейским она пригрозила тем, что запись окажется в интернете. Но стражи порядка продолжил делать свою работу.

В полиции объяснили, что же произошло. По их информации, омич действительно перешел дорогу на красный, но после этого попытался сбежать от полиции, а также был в состоянии алкогольного опьянения. Наряд доставил омича в отделение полиции, где на него составили несколько протоколов об административных нарушениях.

В комментариях к видео некоторые омичи также отмечают, что омич действительно был пьян и убегал от полиции.