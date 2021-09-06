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Общество6 сентября 2021 7:54

До вечера в Омске отключили светофор на перекрестке в центре города

Восстановить его работу обещают до 17:00
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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До вечера омичам придется быть внимательнее при проезде у "Голубого огонька".

До вечера омичам придется быть внимательнее при проезде у "Голубого огонька".

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня многие омичи уже успели заметить, что светофор на перекрестке улиц Масленникова и Карла Маркса не работает. Это, конечно, сказалось на дорожной обстановке, Яндекс.Карты уже показывают заторы в этом районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции, светофор не будет работать до 17:00. Его отключили из-за отсутствия электричества. Как только оно появится, заработает и светофор, до этого момента на перекрестке будут работать сотрудники госавтоинспекции. Пешеходов и водителей просят быть внимательными при пересечении этого перекрестка.

Напомним, совсем недавно там произошла серьезная авария с пассажирской газелью. Ее причиной стало именно не соблюдение сигналов светофора.